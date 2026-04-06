Renato Gaúcho já deu detalhes sobre planejamento da Copa Sul-Americana - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho já deu detalhes sobre planejamento da Copa Sul-AmericanaMatheus Lima / Vasco

Publicado 06/04/2026 08:35 | Atualizado 06/04/2026 08:37





O Cruz-Maltino também vai poupar parte do elenco principal e mandar a campo jogadores do sub-20, conforme o "ge".



LEIA MAIS: Vasco sofre dez gols em seis jogos sob comando de Renato Gaúcho Rio — O técnico Renato Gaúcho, do Vasco, não viajou à Buenos Aires, Argentina, para a estreia do time na Copa Sul-Americana, contra o Barracas Central, nesta terça-feira (7). A equipe, que partiu do Rio na noite deste domingo (5), será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles, o "Fera".O Cruz-Maltino também vai poupar parte do elenco principal e mandar a campo jogadores do sub-20, conforme o "ge".

'Não adianta insistir'

Renato comentou sobre o planejamento envolvendo o torneio continental após a partida contra o Botafogo, no último sábado (4), e garantiu não estar deixando a Copa Sul-Americana de lado, apesar de usar a competição para rodar o time.



"A prioridade é o Brasileiro, mas também não adianta querer insistir, colocar jogadores e daqui a pouco, além de termos um grupo reduzido, a gente perder mais jogadores para o departamento médico. E aí, a conta chega e você não tem o grupo nem do Brasileiro e nem da Sul-Americana", concluiu.