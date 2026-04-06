Renato Gaúcho comanda treinamento no CT Moacyr Barboza - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho comanda treinamento no CT Moacyr BarbozaMatheus Lima / Vasco

Publicado 06/04/2026 16:30

Rio - A chegada de Renato Gaúcho mudou o ambiente do Vasco, mas a primeira derrota expôs algumas fragilidades. Apesar do retrospecto positivo com três vitórias, dois empates e um revés em seis jogos, o treinador ainda tem encontrado dificuldades para corrigir o sistema defensivo e ainda busca uma última opção para completar o ataque.

Renato Gaúcho mexeu com a estrutura do time logo na chegada e adotou um esquema com três volantes, mas manteve os três atacantes. David foi o único jogador do ataque presente em todos os jogos, enquanto Andrés Gómez desfalcou em uma partida por suspensão. O problema, no entanto, é a última peça. Nuno Moreira caiu de rendimento e Hinestroza ainda não se adaptou.

Um dos destaques do Vasco no ano passado, Nuno Moreira não conseguiu alcançar o mesmo nível em 2026. Sem convencer, o atacante português foi barrado na derrota diante do Botafogo. Mas nenhum reserva convenceu Renato Gaúcho. Hinestroza foi titular no empate com o Coritiba no lugar de Andrés Gómez, mas foi discreto, assim como Rojas no clássico do último sábado (4).

Já na defesa, a dor de cabeça continua. O Vasco foi vazado em todos os seis jogos sob o comando de Renato Gaúcho e acumula dez gols sofridos. O treinador formou a defesa com Saldivia e Robert Renan, mesmo com Cuesta ficando à disposição após se recuperar de problema físico. No ano passado, o colombiano formou a dupla de zaga com Robert Renan e teve um bom entendimento em campo.

Com a derrota para o Botafogo, o Vasco ficou em 12º lugar com 12 pontos e viu cair a invencibilidade com Renato Gaúcho. O Cruz-Maltino volta a campo nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o Barracas Central, da Argentina, fora de casa, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Depois, visita o Remo, no sábado (11), às 16h30, no Mangueirão, pela 11ª rodada do Brasileirão.