Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian / Vasco

Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 06/04/2026 14:07

Depois de um início animador sob o comando do técnico, o Cruz-Maltino sofreu dois duros golpes nas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro. Primeiro, foi vazado no fim e ficou no empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira. Na sequência, perdeu por 2 a 1 para o Botafogo , de virada, em São Januário.

A vitória na primeira partida no torneio continental é importante não só pelos três pontos, mas também para ajudar o elenco a recuperar a confiança. Antes do revés para o Glorioso, o Gigante da Colina estava invicto com Renato Gaúcho - três vitórias e dois empates.

Além do Barracas Central (ARG), o Vasco terá pela frente o Audax Italiano (CHI) e o Olímpia (PAR) no Grupo G da Sul-Americana.