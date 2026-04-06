Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco
Mesmo sem Renato Gaúcho, Vasco espera retomar a confiança na Sul-Americana
Cruz-Maltino terá time alternativo diante do Barracas Central (ARG), nesta terça-feira (7)
Pedrinho aponta 'arrogância' de Bap e também critica Textor: 'Desrespeita o Vasco'
Ele detonou o presidente do Flamengo e o acionista majoritário do Botafogo
Recusa ao Vasco teria revoltado Arboleda e motivado sumiço no São Paulo
Zagueiro não responde o clube paulista desde sábado (4)
Imprensa internacional repercute crítica de Renato Gaúcho sobre erros de colombianos
Treinador do Vasco apontou dificuldades táticas de estrangeiros após derrota no clássico
Renato vive dilema com ataque do Vasco e ainda busca equilíbrio defensivo
Treinador tem feito testes, mas ainda não se convenceu das opções
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Volante teve nome vinculado ao Cruz-Maltino em março
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