Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

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Rio - Apesar da ausência de Renato Gaúcho, o Vasco espera retomar o caminho das vitórias na estreia na fase de grupos da Sul-Americana, nesta terça-feira (7). O adversário será o Barracas Central (ARG), fora de casa, às 19h (de Brasília). Além do treinador, alguns titulares serão preservados e permanecerão na capital carioca para trabalhar no CT Moacyr Barbosa
Depois de um início animador sob o comando do técnico, o Cruz-Maltino sofreu dois duros golpes nas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro. Primeiro, foi vazado no fim e ficou no empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira. Na sequência, perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, de virada, em São Januário. 
A vitória na primeira partida no torneio continental é importante não só pelos três pontos, mas também para ajudar o elenco a recuperar a confiança. Antes do revés para o Glorioso, o Gigante da Colina estava invicto com Renato Gaúcho - três vitórias e dois empates.
Além do Barracas Central (ARG), o Vasco terá pela frente o Audax Italiano (CHI) e o Olímpia (PAR) no Grupo G da Sul-Americana.
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