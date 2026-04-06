Pedrinho é o presidente do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 06/04/2026 21:57

Rio - O presidente do Vasco , Pedrinho, detonou o acionista majoritário da SAF do Botafogo , John Textor, e o presidente do Flamengo , Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Em entrevista após a reunião dos clubes com a CBF sobre a liga única nesta segunda-feira (6), ele rebateu falas dos dois dirigentes.

Bap

Pedrinho falou em "arrogância" e "prepotência" de Bap e pontuou que o presidente do Rubro-Negro fez uma relação entre o empréstimo e a derrota do Vasco para o Palmeiras por 3 a 0.

"Recentemente, o presidente do Flamengo, estou falando da pessoa e não da instituição, sobre a sua prepotência e arrogância, ficou falando diversas vezes num tom que não me agrada. Mas eu esperei e escutei calado para falar em algum momento. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa, e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo e eu pago menos, a preocupação dele não era o empréstimo. Ele não foi direto, mas insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco de 3 a 0 para o Palmeiras".

"Então, ele está colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Então, eu tenho que chegar para o meu treinador e falar que tenho que perder? O meu treinador tem que ser filho da mãe e falar para os jogadores para a gente perder um jogo de futebol porque peguei um empréstimo de uma empresa que vive de empréstimo? Então, como eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube?".

Textor

Já em relação ao americano, a crítica é em relação a mais uma crítica de Textor sobre o Vasco. No fim de março, o empresário rechaçou uma saída do Botafogo e disse "Isso não é o Vasco"

Pedrinho destacou que Textor tem que respeitar o Cruz-Maltino e que "ele não vai mais brincar com o nome do Vasco da Gama".

"O ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele desrespeita o Vasco da Gama. Não é a primeira vez. Ele tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não sabe o que é o Vasco da Gama para brincar com certas frases. Tenho muito respeito ao Botafogo e principalmente aos torcedores do Botafogo. São crianças, adultos, idosos, por isso minha solidariedade à instituição e ao João Paulo (presidente do clube). Não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa".

"Me interesse se o João Paulo precisar de ajuda, se o Botafogo cair em uma massa falida, se tiver qualquer dificuldade, eu me coloco à disposição para contribuir com o que puder. A forma com que eu puder ajudar. O posicionamento dele (Textor) é de bravata, de gestores que por muito tempo fizeram parte do futebol com frases para causar um impacto e para agradar e fazer um carinho no torcedor, o que não faz parte da minha gestão e nem do meu caráter. Que fique muito claro: o Textor tem que respeitar e muito o Vasco da Gama. Ele não vai mais brincar com o nome do Vasco da Gama da forma como está brincando".