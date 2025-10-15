Pedrinho, atual presidente do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

"Não tenho dúvida de que isso é um movimento de desembarque de um clube para embarcar em outro daqui a pouco. Temos um caso de conflito clássico. Como que pode? Isso tudo foi anunciado no dia em que o Vasco perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Eu acho que é complexo", declarou Bap.



No comunicado, o Gigante da Colina garantiu que "conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e seriedade" e disse que o mandatário fez "insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade".

"Nós tentamos isso durante oito meses. Eu acredito que eles só foram prestar atenção no pleito do Flamengo depois que entramos na Justiça. Porque algumas coisas estão muito claras lá, que são favoráveis ao Flamengo, está preto no branco, a unanimidade, a mudança do critério, a falta de definição de qual era o mix que você colocaria numa fórmula eventual de audiência, estava muito claro, bastava ler o contrato", contou o dirigente. Luiz Eduardo Baptista também comentou o impasse entre o Flamengo e a Libra ao longo da entrevista. Ele afirmou que o Rubro-Negro tem sido excluído do bloco e reforçou que o clube tentou selar um acordo durante meses antes de entrar na Justiça - onde conseguiu bloquear parte do dinheiro da TV até que ocorra uma definição sobre as receitas de pay-per-view."Nós tentamos isso durante oito meses. Eu acredito que eles só foram prestar atenção no pleito do Flamengo depois que entramos na Justiça. Porque algumas coisas estão muito claras lá, que são favoráveis ao Flamengo, está preto no branco, a unanimidade, a mudança do critério, a falta de definição de qual era o mix que você colocaria numa fórmula eventual de audiência, estava muito claro, bastava ler o contrato", contou o dirigente.

"Então me surpreende muito a posição sectária e excludente que eles tiveram em relação ao Flamengo. Eles em momento nenhum quiseram discutir absolutamente nada, não fizeram nenhuma pergunta sobre nenhum detalhe de fórmula", completou.



O mandatário ainda detalhou o imbróglio com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira: "A relação é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Vou repetir para todo mundo, o Flamengo quer ficar na Libra. O Flamengo nunca discutiu a possibilidade de sair. O Flamengo, muito antes de todo esse pessoal, defendeu a lei do mandante que trazia para todos os clubes um valor que eles não tinham até então. Agora, alguns só pensam em dinheiro, pensam em tirar vantagem, dedicam mais tempo e energia a aparecer em público, a propagar o seu ego do que, de alguma forma, em trabalhar pelo interesse coletivo".

Objetivo do empréstimo e a opção pela Crefisa





A escolha da empresa de Leila Pereira aconteceu após o O dinheiro será destinado a despesas do dia a dia, como salários, fornecedores estratégicos e obrigações trabalhistas e fiscais.A escolha da empresa de Leila Pereira aconteceu após o Vasco abrir uma espécie de concorrência entre instituições financeiras.

Leia a nota do Vasco na íntegra:

"O Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas do Flamengo, por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário.



Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado.



Dito isso, o Vasco reafirma publicamente que conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e seriedade, valores que se manterão irretocáveis, mesmo diante de atitudes lamentáveis como esta".