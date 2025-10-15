Alessio da Cruz é holandês naturalizado cabo-verdiano - Divulgação / Athletic Club

Publicado 15/10/2025 13:00 | Atualizado 15/10/2025 13:01

Rio - A classificação histórica de Cabo Verde para a Copa do Mundo de 2026 trouxe esperança para todos os jogadores do país disputarem o Mundial pela primeira vez — em uma oportunidade que pode ser única. É o caso do atacante Alessio da Cruz, do Athletic, que disputa a Série B do Brasileirão.

"Estou muito feliz de fazer parte de uma grande conquista e de fazer as pessoas de Cabo Verde orgulhosas com nossa primeira Copa do Mundo. Eu tenho que dar tudo de mim no meu time, no Athletic, para estar na minha melhor forma, e aí veremos se eu serei convocado ou não. A decisão é do treinador", disse.

Nascido em Almere, na Holanda, em janeiro de 1987, Alessio da Cruz é naturalizado cabo-verdiano. Descendente de cabo-verdianos, defendeu a seleção holandesa nas categorias de base e obteve o passaporte do país africano em 2021. No ano seguinte, foi convocado pela primeira vez.

Alessio da Cruz participou da campanha das Eliminatórias. Porém, o atacante do Athletic ficou fora da última convocação, que confirmou a classificação para a Copa do Mundo de 2026 após a vitória sobre Essuatíni por 3 a 0. Ao todo, o jogador de 28 anos disputou quatro jogos pela seleção africana.