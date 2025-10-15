Alessio da Cruz é holandês naturalizado cabo-verdianoDivulgação / Athletic Club
Jogador da Série B do Brasileirão sonha em disputar Copa do Mundo por Cabo Verde
Nascido na Holanda, atacante é naturalizado cabo-verdiano e atuou nas Eliminatórias
Meia do Botafogo, Jordan Barrera desfalcará a Colômbia no Mundial sub-20
Jovem não enfrentará a Argentina pela semifinal do torneio, nesta quarta-feira (15)
Clube do Papa Francisco, San Lorenzo tem quatro dias para pagar dívida e evitar falência
Clube argentino conquistou a Libertadores de 2015
Ex-jogador do Vasco defenderá Emirados Árabes na repescagem da Copa do Mundo
Fábio Lima é o camisa 10 dos Emirados Árabes e vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo de 2026
Mulher de Eder Militão exibe shape sarado em hotel fazenda
Tainá Castro, que é influenciadora, recebeu elogios na web
Com Marçal, Botafogo divulga relacionados para encarar o Flamengo
Clássico será nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos
