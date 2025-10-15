Fábio Lima é o camisa 10 dos Emirados ÁrabesFadel Senna/AFP
Ex-jogador do Vasco defenderá Emirados Árabes na repescagem da Copa do Mundo
Fábio Lima é o camisa 10 dos Emirados Árabes e vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo de 2026
Paulo Henrique é assediado por outros clubes depois de bom rendimento na Seleção
Lateral deseja permanecer no Vasco
Fortaleza x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino chega embalado com três vitórias nos últimos quatro jogos e quer manter a boa fase com Fernando Diniz
Vasco terá mudanças no time titular para encarar o Fortaleza
Equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão
Paulo Henrique brinca sobre dois jogadores da Seleção: 'Tentando levar para o Vascão'
Lateral-direito também comemorou o gol pelo Brasil, mas lamentou a derrota para o Japão
Carlos Cuesta e Thiago Mendes viajam para o jogo do Vasco contra o Fortaleza
Paulo Henrique não foi relacionado, mas Puma Rodríguez aparece na lista
