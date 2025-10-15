Fábio Lima é o camisa 10 dos Emirados Árabes - Fadel Senna/AFP

Publicado 15/10/2025 11:52

Rio - Os Emirados Árabes bateu na trave na tentativa de conquistar uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, mas ainda carrega a esperança de conseguir um lugar na maior competição de seleções. Apesar da derrota para o Catar, nesta última terça-feira (14), eles ainda terão mais uma chance na repescagem. Um dos destaques do time, o brasileiro Fábio Lima vive a expectativa de disputar o Mundial pela primeira vez.

Revelado no Icasa e com passagem pelo Vasco em 2013, Fábio Lima entrou no jogo aos 43 minutos do segundo tempo. Mesmo com pouco tempo, foi o suficiente para dar assistência para o gol de Sultan Adil. Porém, o Catar vencia por 2 a 0 e conseguiu sustentar a vantagem para carimbar o passaporte para a Copa do Mundo de 2026.

Os Emirados Árabes jogavam pelo empate, mas foram derrotados pelo Catar — que precisava da vitória para garantir a vaga direta. Na repescagem, os Emirados Árabes vão enfrentar o Iraque, que empatou sem gols com a Arábia Saudita, que também jogava pelo empate para confirmar a classificação.

A última participação dos Emirados Árabes na Copa do Mundo aconteceu em 1990. Na ocasião, o país foi o lanterna do Grupo D, que teve Alemanha, Iugoslávia e Colômbia. Ao todo, foram três jogos e três derrotas. Eles tiveram a pior defesa da fase de grupos com 11 gols sofridos, mas conseguiram marcar dois gols históricos — Ismail na goleada de 5 a 1 para a Alemanha e Jumaa na derrota para Iugoslávia por 4 a 1.

Nascido em Araçagi, na Paraíba, Fábio Lima se naturalizou em fevereiro de 2020. No mesmo ano, em outubro, foi convocado pela primeira vez para defender os Emirados Árabes. Desde então, se tornou um dos destaques da seleção e chegou a marcar quatro gols na goleada sobre o Catar, em novembro do ano passado, pelas Eliminatórias da Copa de 2026.