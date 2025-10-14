O Vasco divulgou nesta terça-feira (14) os relacionados para a viagem rumo ao estado do Ceará, onde o time enfrenta o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz conta com os retornos de Carlos Cuesta e Thiago Mendes.
O zagueiro colombiano está recuperado de um edema no músculo adutor da coxa esquerda. Cuesta não disputa uma partida desde a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no dia 27 de setembro.
Já o volante não entra em campo desde o dia 27 de agosto, quando o Vasco empatou com o Botafogo por 1 a 1, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Thiago foi desfalque no compromisso seguinte, diante do Sport, por apresentar dores na panturrilha direita e não vinha sendo relacionado desde então.
O lateral-direito uruguaio atuou os 90 minutos na vitória da Celeste sobre o Uzbequistão por 2 a 1, na Malásia, na segunda-feira (13). Ele deve chegar no Ceará a tempo do jogo.
Departamento Médico
O Cruz-Maltino também anunciou que o lateral-direito Paulo Ricardo realizou cirurgia para reconstrução de um ligamento do pé direito. Ele recebeu alta na terça (14) e vai se apresentar na quarta-feira (15), no CT Moacyr Barbosa, para iniciar tratamento com a fisioterapia.
DEFENSORES: Cuesta, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Puma Rodríguez, Robert Renan e Victor Luis.
MEIAS: Barros, Coutinho, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes.
ATACANTES: Andrés Gómez, David, GB, Matheus França, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
