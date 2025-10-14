Paulo Henrique abriu o placar no amistoso entre Japão e Brasil - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 14/10/2025 17:00

"Sem palavras mesmo. Fui muito bem recebido, de uma forma absurda. Quando cheguei, o professor (Ancelotti) o estava no café, encontrei com ele, conversamos, trocamos várias palavras ali. Ele me falou que estava muito feliz com a minha chegada. O grupo foi sem palavras. Tinham alguns meninos que conhecia, já tinha jogado contra. Também tem o Bruno (Guimarães) e o Richarlison, que são vascaínos. Estou tentando levar para o Vascão (risos). Fui muito bem recebido e muito bem tratado por todos", disse Paulo Henrique, na zona mista.

O lateral-direito foi um dos destaques da partida. Logo na primeira partida como titular, Paulo Henrique fez seu primeiro gol com a camisa da seleção. Ele recebeu ótimo passe de Bruno Guimarães e abriu o placar.

"Momento incrível. Não passa nada e, ao mesmo tempo, passam inúmeras coisas na cabeça, de tudo que eu vivi, tudo que eu passei e construí para chegar até aqui. Foi um momento de muita emoção com o gol. Claro que queríamos de ter vencido a partida, que era o principal. Trocaria facilmente o gol pela vitória da equipe. Mas Deus sabe de todas as coisas. Estou muito feliz pelo gol e chateado pelo resultado", destacou o lateral, ao SporTV.