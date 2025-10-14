Paulo Henrique abriu o placar no amistoso entre Japão e BrasilRafael Ribeiro/CBF
Paulo Henrique brinca sobre dois jogadores da Seleção: 'Tentando levar para o Vascão'
Lateral-direito também comemorou o gol pelo Brasil, mas lamentou a derrota para o Japão
Vasco terá mudanças no time titular para encarar o Fortaleza
Equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão
Carlos Cuesta e Thiago Mendes viajam para o jogo do Vasco contra o Fortaleza
Paulo Henrique não foi relacionado, mas Puma Rodríguez aparece na lista
Vasco descarta utilizar Paulo Henrique contra o Fortaleza
Lateral terá tempo maior de descanso, enquanto Puma deve ser o titular
Antes de Paulo Henrique, último gol de jogador do Vasco na Seleção foi em 2012
Lateral encerra jejum vascaíno desde Rômulo, que também marcou em derrota brasileira
Em pior jejum pelo Vasco, Vegetti reencontra vítima favorita e tenta recuperar confiança
Centroavante argentino não balança as redes há sete jogos
