Sob o comando de Diniz, o Vasco quer vencer para passar a olhar de vez para a parte de cima da tabela no Brasileiro - Matheus Lima / Vasco

Publicado 14/10/2025 22:52

Rio - Fernando Diniz promoverá mudanças no time titular do Vasco para encarar o Fortaleza, nesta quarta-feira (15). Recuperado de lesão na coxa esquerda , o zagueiro Carlos Cuesta deve voltar aos 11 iniciais. No ataque, Andrés Gómez tende a ganhar a vaga de Vegetti.

Outra novidade é o retorno de Hugo Moura ao meio-campo, onde formará dupla com Barros. Sendo assim, de acordo com o site 'ge', a provável escalação do Cruz-Maltino tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gómez.