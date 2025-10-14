Rio - Fernando Diniz promoverá mudanças no time titular do Vasco para encarar o Fortaleza, nesta quarta-feira (15). Recuperado de lesão na coxa esquerda, o zagueiro Carlos Cuesta deve voltar aos 11 iniciais. No ataque, Andrés Gómez tende a ganhar a vaga de Vegetti.
Depois de representar a seleção uruguaia nesta data Fifa, Puma Rodríguez começará na lateral direita. Paulo Henrique, convocado pelo Brasil para os amistosos no continente asiático, será desfalque por causa da logística.
Outra novidade é o retorno de Hugo Moura ao meio-campo, onde formará dupla com Barros. Sendo assim, de acordo com o site 'ge', a provável escalação do Cruz-Maltino tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gómez.
Vasco e Fortaleza vão se enfrentar às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina quer vencer para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento e passar a olhar de vez para a parte de cima da tabela. Neste momento, soma 33 pontos e ocupa a 11ª posição.
