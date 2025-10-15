Paulo Henrique em treino pela Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/10/2025 11:22

Rio - Convocado para a seleção brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o lateral-direito Paulo Henrique, de 29 anos, se destacou e até anotou um gol na derrota do Brasil para os japoneses por 3 a 2. Valorizado, o atleta recebeu consulta de alguns clubes. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

Apesar disso, o staff do lateral assegurou que seu desejo é continuar no Vasco, pela identificação com o clube e também visando a Copa do Mundo do ano que vem. Paulo Henrique entende que seguir em um ambiente em que está ambientado é um facilitador.

O jogador tem contrato com o Vasco até o fim de 2027 e o Cruz-Maltino também não tem interesse em negociar Paulo Henrique, que vive o seu melhor momento desde que chegou ao clube carioca.

Na atual temporada, ele entrou em campo em 47 jogos, anotou quatro gols e deu cinco assistências. Paulo Henrique defende o Vasco desde 2023.