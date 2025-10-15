Puma Rodríguez somou 32 jogos, dois gols e quatro assistências na última temporada pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 15/10/2025 16:08

Rio - Depois de enfrentar uma viagem de 25 horas, passando por quatro cidades, Puma Rodríguez desembarcou na capital cearense nesta quarta-feira, onde o Vasco da Gama enfrentará o Fortaleza , válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília). O lateral-direito estava servindo à seleção uruguaia durante a data FIFA, e poderá ser utilizado por Fernando Diniz na partida.

Na última segunda-feira, Puma atuou como titular, jogando os 90 minutos na vitória do Uruguai sobre o Uzbequistão por 2 a 1. O lateral seguiu da Malásia para Dubai, nos Emirados Árabes, e depois passou por Lisboa, em Portugal, antes de chegar ao Rio de Janeiro às 5h desta quarta-feira. Por fim, Puma partiu às 10h em direção a Fortaleza, desembarcando no hotel da delegação por volta das 14h.

A volta de Puma ganha ainda mais destaque após o desfalque de Paulo Henrique e a lesão de Paulinho. O uruguaio é o único lateral-direito de ofício disponível para Fernando Diniz. O Vasco desistiu de tentar levar o lateral da Seleção para o duelo contra o Fortaleza; o defensor havia sido titular na derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, em amistoso realizado nesta terça-feira, em Tóquio.

Inicialmente, o Vasco também havia preparado uma logística especial para o retorno de Paulo Henrique. Porém, como ele atuou durante todo o jogo contra o Japão, a comissão técnica e a diretoria optaram pelo seu retorno ao Rio de Janeiro para descansar e se reapresentar na sexta-feira.