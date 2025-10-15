Puma Rodríguez somou 32 jogos, dois gols e quatro assistências na última temporada pelo VascoMatheus Lima / Vasco
Depois de mais de um dia de viagem, Pumita se junta a delegação do Vasco em Fortaleza
Lateral uruguaio saiu da Malásia e passou por quatro cidades antes de chegar ao Ceará
Messi inclui cria do Vasco em lista de jovens mais promissores do mundo
Agora no Chelsea, volante Andrey Santos é o único brasileiro na relação
Em grande fase, Rayan relembra conselhos de Dinamite: 'Queria que ele estivesse vivo'
Cria da Barreira, atacante teve contato com o ídolo quando tinha 11 anos
Ex-jogador do Vasco defenderá Emirados Árabes na repescagem da Copa do Mundo
Fábio Lima é o camisa 10 dos Emirados Árabes e vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo de 2026
Paulo Henrique é assediado por outros clubes depois de bom rendimento na Seleção
Lateral deseja permanecer no Vasco
Fortaleza x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino chega embalado com três vitórias nos últimos quatro jogos e quer manter a boa fase com Fernando Diniz
