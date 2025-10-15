Andrey Santos soma sete jogos - dois como titular - pelo Chelsea nesta temporadaAFP

Cria do Vasco, Andrey Santos está com moral com Lionel Messi. O volante entrou na lista de jovens mais promissores do mundo montada pelo argentino. Lamine Yamal, do Barcelona, ficou fora.
O ranking do astro faz parte de uma campanha com sua patrocinadora de materiais esportivos. Os dez nomes citados pelo craque - do futebol masculino e feminino - ganharam uma chuteira especial.

Agora no Chelsea, Andrey Santos foi o único brasileiro que apareceu na lista.
Confira o Top-10 de Messi: 

1. Nico Paz (Argentina)
2. Kendry Páez (Equador)
3. Rio Ngumoha (Inglaterra)
4. Mohamed Kader Meite (França)
5. Clara Serrajordi (Espanha)
6. Brajan Gruda (Alemanha)
7. Mika Godts (Bélgica)
8. Andrey Santos (Brasil)
9. Lily Yohannes (Estados Unidos)
10. Rodrigo Mora (Portugal)