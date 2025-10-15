Fernando Diniz é o técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 15/10/2025 08:00 | Atualizado 15/10/2025 08:02

Rio - Em momentos distintos, Fortaleza e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Em 18º lugar, o Leão do Pici luta contra o rebaixamento e tenta reagir. Já o Cruz-Maltino, por sua vez, chega embalado por uma sequência de resultados positivos na temporada e começa a sonhar mais alto.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fortaleza

Na zona de rebaixamento, o Fortaleza chega pressionado para enfrentar o Vasco. Apesar de ter conquistado duas vitórias nos últimos três jogos, o Leão do Pici sabe que não tem muita margem de erro para permanecer na elite do futebol brasileiro. Portanto, somente a vitória interessa, principalmente nos jogos dentro do Castelão.

Para o jogo contra o Vasco, o técnico Martín Palermo não terá o meio-campista Matheus Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Bruno Pacheco e João Ricardo também são desfalques. Por outro lado, Lucas Crispim, Lucca Prior e Moisés, que não jogam desde abril, estão novamente à disposição do treinador argentino.

Como chega o Vasco

Em bom momento na temporada, o Vasco chega embalado por uma sequência de bons resultados. Nos últimos quatro jogos, conquistou três vitórias. Além disso, perdeu apenas uma nas últimas oito partidas da temporada. A sequência positiva aumentou a confiança e afastou o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento, permitindo olhar mais de perto para a parte de cima da tabela.

Para o jogo contra o Fortaleza, o técnico Fernando Diniz terá um desfalque importante. O lateral-direito Paulo Henrique vai ser poupado após defender a seleção brasileira no amistoso contra o Japão. O jogador, aliás, fez um dos gols na derrota por 3 a 2. Por outro lado, Cuesta e Thiago Mendes estão recuperados de problemas físicos e estão relacionados, assim como Puma Rodríguez que também jogou nesta Data Fifa.

Fortaleza x Vasco

Campeonato Brasileiro – 28ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: 15/10/2025, às 21h30h (de Brasília)

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Rossetto e Pochetinno; Breno Lopes, Lucero e Herrera. Técnico: Martín Palermo

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Tchê Tchê), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Barros) e Coutinho; Andrés Gómez (Vegetti), Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)