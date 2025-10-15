Rayan comemora o gol. Vasco enfrentou o Vitória, neste domingo (5), em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão - Reprodução

Leia mais: Paulo Henrique é assediado por outros clubes depois de bom rendimento na Seleção Rio- Nascido e criado na Barreira do Vasco e herdando o amor pelo clube da família, Rayan chegou com seis anos em São Januário. Aos 11 anos, o jogador já tinha 280 gols nas competições pelo Cruz-Maltino. Hoje, aos 19 anos, é um dos destaques no time profissional. As informações são do 'Ge'. Um dos momentos mais especiais da vida do atacante foi aos 11 anos, quando Roberto Dinamite deu conselhos para o jovem sobre a vida de atleta.

“Foi uma lembrança muito legal. Eu tinha 11 anos de idade, não tinha muito noção de onde eu poderia chegar. Ele me passou uns conselhos. Queria que ele estivesse vivo para ver esse momento agora, como ele falou no vídeo. Queria que ele estivesse vendo esse momento que estou vivendo. Me sinto um garoto especial (carregando esse legado). Sinto orgulho”, afirmou o craque, lembrando do momento.

Em 2025, Rayan se tornou um dos principais jogadores do Vasco na temporada. Desde a estreia de Fernando Diniz como treinador, o atacante foi o que mais marcou gols.



“Estou no profissional há três anos, esse é meu melhor momento. Eu subi, não tive muitas oportunidades, voltei para a base. Quando o Ramón chegou ao Vasco, subi de novo. Quando o Diniz chegou, ele me ajudou muito e falou bastante comigo. É meu melhor momento, com certeza”



Com o contrato renovado no meio do ano até o fim de 2026, o atacante foca agora em ajudar o Vasco, mas admite ter o sonho de atuar na seleção brasileira e de defender algum clube do futebol europeu.



“Agora eu tenho muita noção. Deus está fazendo esse caminho muito especial para mim. Com o momento que estou vivendo e com o apoio do Diniz, sei que posso chegar à Seleção, jogar na Europa. Tenho muita noção de onde posso chegar, sim (...) Me sinto um garoto muito especial. Eu me sinto muito orgulhoso. É continuar fazendo o que estou fazendo, ajudando o Vasco. Vai dar tudo certo”, finalizou o craque.