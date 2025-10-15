Comemoração de Vegetti em jogo do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 15/10/2025 18:05

Rio - O atacante Pablo Vegetti contou que vê a cobrança do técnico Fernando Diniz como positiva. Em entrevista à 'Romário TV', o jogador do Vasco ainda citou que é "um cara da velha escola".

"Na verdade, ele (Fernando Diniz) cobra mesmo a gente mais velho, eu, o Coutinho, o Léo (Jardim). Mas essa cobrança é muito boa. Eu sou um cara da velha escola, sou o mais velho aqui e me criei assim, companheiros e treinadores tendo cobrança o tempo todo. Então, para mim, é normal", disse Vegetti.

"Não sou um cara que leva de forma pessoal. Para mim, essa cobrança é muito positiva. Claro que tem atleta que não está acostumado ou que pode levar para o pessoal, ou que não se sente bem. Mas eu gosto a cobrança", completou.

O argentino enfrenta sua maior seca de gols desde que chegou ao Vasco . O atacante não marca com a camisa do Vasco há sete jogos, e sua titularidade começa a ser contestada por parte da torcida.

Apesar de viver esse jejum, Vegetti segue sendo uma das principais referências do elenco. A decisão sobre sua titularidade está nas mãos do técnico Fernando Diniz.