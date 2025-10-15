Chile - Meia-atacante do Botafogo, Jordan Barrera desfalcará a Colômbia na semifinal da Copa do Mundo sub-20, nesta quarta-feira (15). Ele foi vetado do duelo com a Argentina, às 20h (de Brasília). As informações são do portal 'El Colombiano'.
Depois de deixar o gramado com dores na posterior da coxa esquerda, contra a Espanha, o jovem passou por exames e precisará ficar fora da disputa por uma vaga na decisão. O camisa 14 é um dos destaques da equipe no torneio - soma duas assistências em quatro partidas.
No entanto, ainda há chance de Jordan Barrera entrar em campo no fim de semana - seja na final ou na briga pelo terceiro lugar.
Jordan Barrera só foi relacionado para dois jogos desde que chegou ao Botafogo, em julho. Ele atuou por nove minutos no empate com o Corinthians, no Nilton Santos. Depois, não saiu do banco de reservas na derrota para o Palmeiras, também no Rio de Janeiro. No período, sofreu lesão no tornozelo direito antes de ser convocado e, por isso, foi opção por pouco tempo.
