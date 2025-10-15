Jordan Barrera é um dos destaques da Colômbia na Copa do Mundo sub-20 - Reprodução / Instagram @jordan_barrera10

Jordan Barrera é um dos destaques da Colômbia na Copa do Mundo sub-20Reprodução / Instagram @jordan_barrera10

Publicado 15/10/2025 12:49

Chile - Meia-atacante do Botafogo , Jordan Barrera desfalcará a Colômbia na semifinal da Copa do Mundo sub-20, nesta quarta-feira (15). Ele foi vetado do duelo com a Argentina, às 20h (de Brasília). As informações são do portal 'El Colombiano'.

Depois de deixar o gramado com dores na posterior da coxa esquerda, contra a Espanha, o jovem passou por exames e precisará ficar fora da disputa por uma vaga na decisão. O camisa 14 é um dos destaques da equipe no torneio - soma duas assistências em quatro partidas.



Desempenho no Botafogo



Jordan Barrera só foi relacionado para dois jogos desde que chegou ao Botafogo , em julho. Ele atuou por nove minutos no empate com o Corinthians, no Nilton Santos. Depois, não saiu do banco de reservas na derrota para o Palmeiras, também no Rio de Janeiro. No período, sofreu lesão no tornozelo direito antes de ser convocado e, por isso, foi opção por pouco tempo.