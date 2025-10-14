Allan soma 30 jogos - sendo 14 como titular - e uma assistência pelo Botafogo nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 14/10/2025 21:34

Rio - Allan voltará ao time titular do Botafogo no clássico com o Flamengo , nesta quarta-feira (15). O volante é o favorito de Davide Ancelotti para suprir a ausência de Newton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.