Allan soma 30 jogos - sendo 14 como titular - e uma assistência pelo Botafogo nesta temporadaVítor Silva / Botafogo
Ele não inicia uma partida há exatamente um mês, quando esteve entre os 11 na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileiro. Desde então, foi acionado três vezes - contra Atlético-MG, Bahia e Internacional -, mas sempre na reta final, vindo do banco.
O camisa 25 chegou ao Glorioso em julho do ano passado, mas não conseguiu se firmar e foi utilizado, na maioria das vezes, como reserva imediato no meio-campo. Nesta temporada, soma 30 jogos - sendo 14 como titular - e uma assistência.
Agora, Allan formará dupla com Marlon Freitas no setor em duelo valioso na briga na parte de cima da tabela. O Alvinegro é o quinto colocado, com 43 pontos, e quer a vitória para seguir firme na luta por uma espaço no G-4.
Botafogo e Flamengo vão se enfrentar às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
