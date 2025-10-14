Botafogo fechou patrocínio para as costas do uniforme - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo fechou patrocínio para as costas do uniformeFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/10/2025 19:56

Rio – O Botafogo anunciou nesta terça-feira (14) um acordo de patrocínio com a empresa Solution Benefícios, especializada em planos de saúde. O vínculo foi assinado para os próximos três anos, e a marca ficará estampada na parte superior das costas do uniforme da equipe a partir do clássico com o Flamengo , nesta quarta (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão.

O diretor comercial do Glorioso, Marcelo Furtado, comentou a nova parceira: "É mais um passo da SAF em busca de patrocinadores que visam a inovação. É um patrocínio que será potencializado para termos muito sucesso em conjunto".

Marcelo Cravo, executivo da nova patrocinadora, destacou que a Solution Benefícios é pioneira na comercialização de planos de saúde e odontológicos voltados a torcedores de clubes de futebol. Ele ainda ressaltou o projeto apresentado ao clube: “O projeto reforça o compromisso da empresa em unir gestão eficiente, transparência e suporte especializado, levando benefícios de saúde e qualidade de vida aos torcedores em todo o Brasil".

Além da Solution Benefícios, o Botafogo também confirmou acordo de patrocínio com a Vitória Cup, empresa especializada em torneios amistosos de pré-temporada. O contrato será válido até o fim de 2026, e a marca também fará sua estreia no clássico com o Flamengo, estampada na barra inferior traseira do calção.