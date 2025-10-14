Jordan Barrera em ação pela Colômbia contra a Arábia Saudita, no Mundial sub-20Reprodução / Instagram @jordan_barrera10
Com dores na coxa, meia do Botafogo será reavaliado em Mundial Sub-20
Colombiano saiu chorando e com dificuldade para andar durante as quartas de final contra a Espanha
Botafogo não terá Vitinho, e Mateo Ponte será titular contra o Flamengo
Jogador foi preservado de derrota da seleção brasileira
Marçal deve reforçar o Botafogo no clássico com o Flamengo
Lateral-esquerdo treina normalmente durante a data Fifa e tende a ficar à disposição de Davide Ancelotti para encarar o rival
Muito modificado, Botafogo reencontra o Flamengo no Nilton Santos
Rivais vão se enfrentar na quarta-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro
Justiça anula reunião, mas mantém Textor no comando da SAF do Botafogo
Empresário e Glorioso precisam de aprovação da Eagle para mudanças societárias
Barboza revela que 'esteve muito perto' de sair do Botafogo
Zagueiro também admite que teve dúvidas se deveria acertar com o Glorioso, em 2024
