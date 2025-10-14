Jordan Barrera em ação pela Colômbia contra a Arábia Saudita, no Mundial sub-20 - Reprodução / Instagram @jordan_barrera10

Publicado 14/10/2025 17:17

Chile - O jovem meia do Botafogo , Jordan Barreras, que está servindo a seleção colombiana sub-20, sentiu dores na posterior da coxa esquerda durante a disputa do Mundial da categoria. A sua situação ainda é considerada indefinida pelo departamento médico da equipe sul-americana.



Diferentemente de Montoro — outra joia sul-americana do Botafogo convocada para o torneio — que fraturou a clavícula direita e não deve voltar a atuar ainda em 2025 , a situação de Jordan Barrera preocupa menos. O técnico da Colômbia, César Torres, não descarta utilizar o meia já na próxima fase da competição.

Em entrevista após o treino em Santiago, o treinador afirmou que Barrera está sob cuidados do departamento médico e será avaliado até a data do jogo. O jogador do Botafogo se machucou na vitória por 3 a 2 sobre a Espanha.

"Fizemos algumas coisas com ele no treino de hoje, está nas mãos do departamento médico. Temos um ótimo DM, vamos esperar até amanhã, não quero descartá-lo agora", disse.

As semifinais estão marcadas para esta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), contra a Argentina. Os derrotados ainda disputarão o terceiro lugar no sábado (18), enquanto a grande final está agendada para domingo (19).

Dessa forma, Jordan Barrera será desfalque no clássico contra o Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta (15), às 19h30 (de Brasília). Além da partida seguinte contra o Ceará, no domingo (19), às 18h30 (de Brasília).



