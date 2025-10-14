Vitinho em treino da seleção brasileira - Divulgação / CBF

Publicado 14/10/2025 12:47

Rio - Apesar de não ter entrado em campo na derrota da seleção brasileira, nesta terça-feira, para o Japão por 3 a 2, o lateral-direito Vitinho não irá defender o Botafogo nesta quarta-feira contra o Flamengo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o portal "GE", uma questão de logística impede a sua presença na partida. Ele só vai chegar ao Rio de Janeiro na quinta, um dia depois do clássico pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, Mateo Ponte será titular contra o Flamengo.

Convocador por Carlo Ancelotti, depois do corte de Vanderson, Vitinho foi titular na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, mas acabou preservado no segundo amistoso. O italiano utilizou Paulo Henrique, do Vasco, no duelo contra o Japão.

A partida contra o Flamengo é importante para o Botafogo na luta pelas primeiras colocações do Brasileiro. O Alvinegro tenta se recuperar depois de ter sido derrotado pelo Internacional, no Beira-Rio.