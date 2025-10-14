Botafogo e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Botafogo e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta-feira (15), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/10/2025 22:01 | Atualizado 14/10/2025 22:16

Rio - O Botafogo emitiu nota oficial na noite desta terça-feira (14), véspera do clássico com o Flamengo , e reforçou que "espera uma arbitragem segura, correta e profissional" durante os 90 minutos. Os rivais vão se enfrentar nesta quarta (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais: Depois de um mês, Allan ganhará nova chance entre os titulares no Botafogo



Representado pelo diretor de futebol Leonardo Coelho, o Glorioso foi à CBF e destacou que "não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da entidade sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais".



Além disso, informou que realizará um monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem da partida, por meio da empresa especializada Good Game. A ideia é "acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas". Representado pelo diretor de futebol Leonardo Coelho, o Glorioso foi à CBF e destacou que "não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da entidade sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais".Além disso, informou que realizará um monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem da partida, por meio da empresa especializada Good Game. A ideia é "acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas".

Leia mais: Botafogo acerta novo patrocínio para os próximos três anos

Reclamações e elogios a Samir Xaud

Botafogo também aproveitou para cobrar explicações sobre "falhas escandalosas" nos jogos contra o Grêmio e o Internacional, nas últimas semanas, e elogiar o presidente da CBF, Samir Xaud, por "buscar soluções para grandes temas do futebolbrasileiro".

Confira a nota do Botafogo na íntegra:

"O Botafogo esteve na CBF, representado pelo Diretor de Futebol Leonardo Coelho, onde manifestou o seguinte posicionamento a dirigentes da entidade:



- O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico de amanhã, contra o Flamengo, no Nilton Santos. O Clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais.



- O Clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida (Ref_Eval + Match_Fix), por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas.



- O Botafogo cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados, especialmente relacionados aos jogos contra Grêmio e Internacional, em que falhas escandalosas da arbitragem comprometeram os resultados.



- O Botafogo reconhece os esforços de Samir Xaud, Presidente da CBF, para melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro".