Botafogo e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta-feira (15), no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Representado pelo diretor de futebol Leonardo Coelho, o Glorioso foi à CBF e destacou que "não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da entidade sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais".
Além disso, informou que realizará um monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem da partida, por meio da empresa especializada Good Game. A ideia é "acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas".
Reclamações e elogios a Samir Xaud
Confira a nota do Botafogo na íntegra:
- O Botafogo espera uma arbitragem segura, correta e profissional no clássico de amanhã, contra o Flamengo, no Nilton Santos. O Clube não vai admitir tentativas de pressão e intimidação de dirigentes de outras agremiações, confiando na condução da CBF sobre o tema e na boa atuação de Alex Stefano, que ainda realiza seus primeiros jogos em competições nacionais.
- O Clube vai realizar monitoramento em tempo real do trabalho da arbitragem na partida (Ref_Eval + Match_Fix), por meio da empresa especializada Good Game, para acompanhar o comportamento de todos os participantes e ter a segurança de que as regras do jogo serão respeitadas.
- O Botafogo cobrou explicações sobre os temas tratados nos últimos ofícios enviados, especialmente relacionados aos jogos contra Grêmio e Internacional, em que falhas escandalosas da arbitragem comprometeram os resultados.
- O Botafogo reconhece os esforços de Samir Xaud, Presidente da CBF, para melhorar os processos e buscar soluções para grandes temas do futebol brasileiro".
