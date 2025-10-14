Rio - CEO do Botafogo, Thairo Arruda revelou detalhes sobre os cofres do clube na noite desta terça-feira (14), em assembleia extraordinária realizada em General Severiano, sede social do Glorioso. O executivo, que respondeu perguntas previamente encaminhadas por cerca de uma hora e meia, afirmou que o Alvinegro só tem garantias financeiras até o fim do ano.
Inicialmente, ele contou que não há dinheiro para fechar as contas de 2025. Porém, reforçou que o clube ainda receberá um montante nesta temporada e, sendo assim, conseguirá quitar o que precisa até dezembro. As informações são do site 'ge'.
No entanto, segundo o CEO, o Botafogo precisa de um investimento de R$ 350 milhões para ter caixa suficiente até julho do ano que vem. Estes valores dependeriam do dono da SAF, John Textor.
Thairo Arruda também falou sobre a atual dívida do Glorioso, que está em R$ 700 milhões - R$ 300 milhões são impostos, R$ 330 milhões são para clubes brasileiros e R$ 70 milhões são outras dívidas - após parâmetros no acordo de acionistas.
Depois, o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro comentou o momento do Alvinegro. Apesar da temporada turbulenta, ele destacou que a parte social deve se meter o "mínimo possível" nas decisões do futebol.
