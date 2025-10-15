Bruno Lage comandou o Botafogo em 15 jogos, com apenas quatro vitórias - Vitor Silva/ Botafogo

Bruno Lage comandou o Botafogo em 15 jogos, com apenas quatro vitóriasVitor Silva/ Botafogo

Publicado 15/10/2025 14:55

Rio – O ex-técnico do Botafogo, Bruno Lage, entrou com uma ação judicial contra a equipe alvinegra no Tribunal do Rio de Janeiro, cobrando uma dívida de aproximadamente R$ 9 milhões, segundo apuração da ESPN. O time carioca já foi notificado pela Justiça.

O valor cobrado é referente a salários atrasados e o restante do contrato que Lage tinha com o clube (pagamento da multa rescisória). O treinador teve uma rápida passagem pelo clube carioca outubro de 2024.

Bruno Lage assumiu com o Botafogo na liderança do Brasileiro, vivendo grande fase, mas acabou demitido depois de 15 jogos, com quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Naquele ano, o clube carioca perderia o título da competição em um dos momentos mais traumáticos da sua história.

Atualmente, o técnico português de 49 anos está sem clube. Ele foi dispensado do Benfica, de Portugal, em setembro deste ano, depois de um começo de temporada ruim.