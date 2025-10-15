Provocação da torcida do Botafogo - Reprodução/Premiere

Publicado 15/10/2025 20:37

Rio - A torcida do Botafogo provocou o Flamengo no Estádio Nilton Santos, na noite desta quarta-feira (15), antes da bola rolar no clássico. Os alvinegros levantaram um mosaico 3D com imagem de um cachorro, mascote do clube, e algumas frases - uma delas dizia: "tomei de quatro e pedi fair play".

Essa provocação é uma alusão à vitória do Botafogo sobre o Flamengo por 4 a 1 no Brasileirão do ano passado. Depois depois do clássico, veio à tona a notícia de que Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro na época, fez o seguinte comentário em um grupo de WhatsApp: "tempos sem fair play financeiro".

O mosaico também levou uma frase para criticar a postura do Rubro-Negro durante a pandemia de Covid-19. Além disso, havia a imagem de um urubu ao lado de uma placa que dizia: "o atraso do futebol brasileiro".