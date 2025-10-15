Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico com o Flamengo, nesta quarta-feira (15). O duelo será às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é Marçal, que se recuperou de dores musculares na coxa direita e estará à disposição.
Por outro lado, Alex Telles, com um problema no joelho esquerdo, segue fora. Vitinho, convocado pelo Brasil na data Fifa para os amistosos no continente asiático, será desfalque por causa da logística. Newton, suspenso, é outro que não entrará em campo.
Sob o comando de Davide Ancelotti, o Glorioso quer a vitória para seguir firme na luta por um espaço no G-4. Neste momento, soma 43 pontos e ocupa a quinta posição na tabela.
