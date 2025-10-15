Papa Francisco com a camisa do time do coração, San Lorenzo - AFP

Publicado 15/10/2025 12:20

Rio - Considerado um dos cinco maiores clubes da região da grande Buenos Aires, o San Lorenzo vive um dos maiores dramas da sua história. Com uma dívida de 4,4 milhões de euros (R$ 28 milhões na cotação atual), a equipe tem quatro dias para desembolsar o valor e evitar a falência.

A informação foi trazida pela rede argentina "TyC Sports", que informa que não há recurso no caso, e a única opção é pagar a dívida. O imbróglio surgiu em 2020 quando o San Lorenzo vendeu o atacante Adolfo Gaich ao CSKA Moscou, da Rússia, e recorreu a um empréstimo ao fundo suíço AIS Investment Fund para antecipar o valor da transferência.

Quando a equipe russa enviou o dinheiro, optou por entregá-lo ao clube argentino e não ao fundo. Mesmo com o valor da transferência pago, o San Lorenzo não quitou o empréstimo. Quatro anos depois, em 2024, a justiça condenou o time a pagar 3,6 milhões de euros ao fundo. Com juros e correções, o valor chegou a 4,4 milhões de euros em 2025.

Campeão da Libertadores em 2014, o San Lorenzo ganhou expressão mundial graças ao Papa Francisco, que esteve no posto de sumo pontífice de 13 de março 2013 a 21 de abril este ano, quando morreu. Nascido na argentina, ele era torcedor fanático da equipe de Buenos Aires.