Papa Francisco com a camisa do time do coração, San LorenzoAFP
Clube do Papa Francisco, San Lorenzo tem quatro dias para pagar dívida e evitar falência
Clube argentino conquistou a Libertadores de 2015
Após vitória, Diniz conta que Vasco faz treinos com inferioridade numérica
Hugo Moura foi expulso na reta final do primeiro tempo e deixou o Cruz-Maltino com um homem a menos
Léo Jardim comemora vitória do Vasco e destaca a entrega do grupo
Cruz-Maltino atuou com um homem a menos desde a reta final do primeiro tempo
'Com o segundo gol, o jogo acabou', ressalta Davide depois da derrota do Botafogo
Alvinegro perdeu para o Flamengo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos
Filipe Luís exalta Pedro após vitória do Flamengo: 'Deu tudo pela equipe'
Atacante foi o grande destaque do clássico
Vasco supera inferioridade numérica e vence o Fortaleza fora de casa
O Cruz-Maltino, que também contou com o brilho de Léo Jardim para conquistar os três pontos, está em nono no Brasileirão
Marlon analisa ano do Botafogo e ressalta: 'Não pode destruir aquilo que foi construído'
Volante desabafou após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.