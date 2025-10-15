Marlon Freitas em ação no clássico entre Botafogo e Flamengo - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 15/10/2025 22:32

Rio - Após a derrota para o Flamengo por 3 a 0 , Marlon Freitas fez um desabafo sobre o ano do Botafogo . O capitão do time destacou que o Alvinegro precisa se unir para que não se destrua aquilo "que foi construído".

"Acho que a gente conseguiu competir bem, faltou ser um pouco mais mais agressivo. Sabemos da qualidade do Flamengo. Sem a bola eles têm dificuldade. Quando conseguimos trocar passes, aparecer, ficar perto, conseguimos criamos chances. Faltou um pouco mais de tranquilidade no último terço. É claro que é ruim perder um clássico, 3 a 0 é muito ruim. Mas precisamos seguir. Não está sendo um ano fácil, tanto dentro quanto fora do clube, todos sabem".

"O Botafogo precisa se unir ainda mais, porque não pode destruir aquilo que foi construído, e foi construído com muito trabalho e muita dedicação. A gente precisa se unir, se blindar mais dentro e fora do clube. Empenho e dedicação não está faltando, posso falar isso com toda autoridade, porque estou aqui desde 2023 e sei o trabalho que é feito. Precisamos nos unir, não podemos deixar as coisas que estão acontecendo fora chegar até a gente. É um trabalho que precisa continuar, precisa olhar para frente. É claro, sentir a derrota, mas precisamos mostrar nossa melhor versão no domingo".

O volante voltou a falar sobre blindagem e reforçou o objetivo do grupo de colocar o Botafogo na Libertadores do ano que vem.

"Na minha visão é continuidade. A gente sabe que é difícil e como funciona o futebol. É difícil até o Marlon falar... Enfim, tem muitas coisas que precisam melhorar. O Botafogo está num caminho, é claro que não vamos ganhar todo ano, mas a nossa indignação, a nossa briga, é para todo ano o Botafogo tentar brigar, chegar. É isso que foi criado e isso é que tem que continuar, essa ambição, essa é a fome. Agora é hora de se unir, um agarrar na mão do outro, como família, não soltar a mão de ninguém. A gente precisa se blindar, nós jogadores, com a mídia, com tudo, e seguir o trabalho de cabeça erguida".

"No final de semana já tem um jogo difícil, eu não vou estar presente, estarei suspenso, mas vou estar torcendo. Amanhã já tentando colocar a galera para cima, eu também, para no fim de semana a gente fazer um grande jogo e seguir nosso caminho. Ainda temos um objetivo na temporada. Essa é a missão de nós, jogadores, deixar o clube no lugar que a gente pegou, que é disputando a Libertadores. Essa é a nossa missão aqui, é isso que a gente tem que entregar. Quem vai ficar, o que vai acontecer no ano que vem, a gente não sabe, mas a gente precisa concluir essa missão. A gente precisa dar o nosso melhor".

Por fim, Marlon Freitas defendeu o técnico Davide Ancelotti.

"Vejo o futebol diferente. Tem vezes que você ganha e não está tudo certo e quando você perde não está tudo errado. O trabalho está sendo bem feito. É o resultado. No Brasil é o resultado. Em relação ao que foi feito ano passado, qualquer treinador que chegasse aqui, mais novo ou mais experiente, se não consegue os resultados seria cobrado. Temos que parar com essa comparação. Já foi, não volta mais. Precisamos seguir, precisamos nos unir para o Botafogo continuar crescendo e brigando nas cabeças. Ainda tenho mais uma missão aqui, que é colocar o Botafogo de volta na Libertadores".