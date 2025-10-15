Rio - O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, na noite desta quarta-feira (15), e segue em busca do Palmeiras para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Rubro-Negro foi mais eficiente e abriu o placar com Pedro. Na etapa complementar, o Fla foi a melhor equipe, deslanchou e deu números finais ao clássico com Luiz Araújo e Gonzalo Plata.
A equipe do técnico Filipe Luís chegou aos 58 pontos e aparece na segunda posição do Brasileirão. Já o Palmeiras, que venceu na rodada, lidera o campeonato com 61 pontos. Já o Botafogo está em quinto, com 43.
Agora, os dois times viram a chave para a 29ª rodada do Brasileirão. O Botafogo volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Ceará na Arena Castelão. Já o Flamengo terá o confronto decisivo com o Palmeiras no mesmo dia, mas às 16h, no Maracanã.
Os dois times fizeram um primeiro tempo de equilíbrio no Estádio Nilton Santos. O Botafogo apostou nas jogadas de transição rápida e conseguiu trazer perigo à meta defendida por Rossi, mas foi mal nas finalizações.
Já o Flamengo teve mais posse de bola e criou duas boas chances na etapa inicial. A primeira veio após Alex Sandro escapar pelo lado esquerdo e cruzar na medida para Luiz Araújo, que cabeceou para fora. Na segunda, o Fla aproveitou. Arrascaeta avançou pelo meio e tocou para Pedro. Cara a cara com Léo Linck, o centroavante mostrou tranquilidade para finalizar com categoria e abrir o placar.
Ainda com o 0 a 0 no placar, o Flamengo reclamou de um pênalti não marcado em Luiz Araújo. Em uma dividia dentro da área com Allan, o atacante do Rubro-Negro sofreu um pisão.
Nos primeiros minutos do segundo tempo, o Botafogo buscou pressionar o Flamengo e criou uma grande chance de empatar na transição rápida. Mateo Ponte fez grande jogada individual, avançou pelo meio e acionou Santi Rodríguez. O camisa 23, por sua vez, buscou Arthur Cabral, que estava livre na área, mas o centroavante pegou mal na bola.
Depois disso, o jogo ficou quente em determinados momentos. Uma confusão entre Emerson Royal e Santi Rodríguez gerou um cartão amarelo para cada lado, por exemplo.
O cenário era melhor para o Flamengo, já que estava em vantagem no marcador e não via o Botafogo trazer perigo como no início da etapa complementar. Diante disso, o Rubro-Negro, que ainda tinha mais posse de bola, chegou ao segundo gol.
Cebolinha avançou pelo lado esquerdo, voltou um pouco e tocou para Pedro, que, por sua vez, acionou Luiz Araújo. Dentro da área, o camisa 7 finalizou cruzado para balançar as redes.
Melhor em campo e em praticamente toda a etapa complementar, o Flamengo fez o terceiro em vacilos do Botafogo. Primeiro, Carrascal roubou a bola de Cuiabano no campo de ataque e fez o cruzamento na medida para Gonzalo Plata, livre na área, finalizar de cabeça e marcar.
Ficha técnica
Botafogo x Flamengo
Data e hora: 15/10/2025, às 19h30 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti) Léo Linck; Mateo Ponte, Marçal, Alexander Barboza e Cuiabano; Allan e Marlon Freitas; Santi Rodríguez (Matheus Martins), Savarino (Joaquín Correa) e Artur (Jeffinho); Arthur Cabral (Chris Ramos).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís) Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo (Pulgar) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) (Michael) e Pedro (Plata).
