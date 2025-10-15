Pedro abriu o placar para o Flamengo no clássico com o Botafogo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 15/10/2025 21:57 | Atualizado 15/10/2025 21:59

Rio - Pedro foi o protagonista da vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (15). No dia em que completou 300 jogos pelo Rubro-Negro, ele anotou um gol e deu a assistência para Luiz Araújo. Após a partida, o centroavante viu uma "noite perfeita" e fez um agradecimento aos companheiros de equipe.

"Com certeza, uma noite perfeita, com vitória principalmente, com o gol, com assistência, completando 300 jogos com a camisa do Flamengo. Sem dúvida nenhuma passa um filme na cabeça, um sonho que eu realizo a cada dia vestindo essa camisa. E poder concluir com um jogo desse foi gratificante demais, agradecer aos companheiros também, todo esforço, toda a equipe, jogamos um bom futebol hoje e saímos vitoriosos", disse Pedro.

Agora, o Flamengo vira a chave para a partida decisiva contra o Palmeiras. As duas equipes vão medir forças no próximo domingo (19), às 16h, no Maracanã. O Rubro-Negro soma 58 pontos e aparece na segunda posição. Já o Alviverde lidera o campeonato com 61.



"Sem dúvida uma semana importante, com um confronto direto contra o Palmeiras, é claro que tem muito campeonato pela frente. Não só o Flamengo e o Palmeiras podem ganhar, mas a gente está ali na briga, continuar nos empenhando ao máximo para conseguir ganhar esse jogo em casa e grudar neles. E, se Deus quiser, conquistar o título esse ano. É o que a gente busca, o que a gente vai lutar até o fim", destacou o atacante.

Durante a entrevista, o camisa 9 também abordou a importância de ter sequência no time.



"É importante ter sequência de jogos para desempenhar bem. Entramos no jogo, no outro não. Às vezes acaba tirando ali a sequência, a confiança também. Mas a gente tem que focar também, além do coletivo individual, de manter a cabeça boa, e aproveitar a chance que tem, independente de 10, 15 minutos, mas é claro que todo jogador quer jogar. Eu, principalmente, como atacante, eu quero estar em campo para ter essa sequência. Então, feliz por começar jogando, por fazer gol. Espero que seja assim até o final da temporada".