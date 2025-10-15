Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/10/2025 18:30

Rio - O novo empresário de Filipe Luís, Jorge Mendes, acredita que o treinador do Flamengo terá uma carreira internacional. De acordo com informações da "ESPN", o desejo dele é levar o ex-lateral-esquerdo para o Atlético de Madrid para ser o substituto de Diego Simeone.

O vínculo atual do argentino com o clube espanhol se encerra em junho de 2027. Filipe Luís, que trabalhou com o argentino como jogador, nutre grande respeito pelo técnico. A situação seria para o futuro, quando o ex-volante encerrar o ciclo que começo em 2011.

Com contrato com o Flamengo até o fim do ano, Filipe Luís deseja a ampliação do vínculo, porém, as partes ainda não tiveram um acerto financeiro. Porém, existe otimismo para que a situação seja resolvida positivamente.

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo no ano passado e em pouco tempo conquistou uma Copa do Brasil, uma Supercopa Rei e um Campeonato Carioca. O Rubro-Negro luta pelo título do Brasileiro e está na semifinal da Libertadores.