Filipe Luís em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Novo empresário de Filipe Luís crê em carreira internacional para o técnico do Flamengo
Agente acredita que o ex-lateral irá substituir Simeone no Atlético de Madrid
Zagueiros do Flamengo superam nomes da Seleção em ranking de Observatório
Estudo do CIES Football Observatory aponta Léo Pereira e Léo Ortiz entre os zagueiros mais eficientes na construção de jogadas
Com Pulgar na lista, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Botafogo
Rubro-Negro também confirmou as ausências de Allan, De La Cruz e Saúl
Rossi comemora retorno de Pulgar e vê 'reforço' para Flamengo na reta final
Jogador sofreu grave lesão no Mundial de Clubes
Flamengo liga alerta com jogadores pendurados para sequência de jogos decisivos
Rubro-Negro tem cinco atletas na berlinda para os jogos contra Botafogo e Palmeiras
Filipe Luís poderá contar com Pulgar para enfrentar o Botafogo
Por outro lado, trio do meio-campo não deve jogar e dois jogadores estão suspensos
