Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo. A grande novidade é o retorno de Erick Pulgar, que sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito durante o Mundial de Clubes e não entra em campo desde então.
O técnico Filipe Luís também conta com o retorno do zagueiro Léo Pereira e do lateral-esquerdo Alex Sandro. Os dois cumpriram suspensão automática na rodada passada.
Por outro lado, o zagueiro Danilo e o atacante Wallace Yan foram expulsos na derrota para o Bahia e desfalcam o Flamengo no clássico. O Rubro-Negro também confirmou as ausências de Allan, De La Cruz e Saúl.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.