Pulgar em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/10/2025 17:34

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo. A grande novidade é o retorno de Erick Pulgar, que sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito durante o Mundial de Clubes e não entra em campo desde então.

O técnico Filipe Luís também conta com o retorno do zagueiro Léo Pereira e do lateral-esquerdo Alex Sandro. Os dois cumpriram suspensão automática na rodada passada.

Por outro lado, o zagueiro Danilo e o atacante Wallace Yan foram expulsos na derrota para o Bahia e desfalcam o Flamengo no clássico. O Rubro-Negro também confirmou as ausências de Allan, De La Cruz e Saúl.

Veja o boletim



ALLAN

Com dores no pé esquerdo, o jogador não apresenta condições de jogo para esta quarta-feira (15). Está em tratamento com o Departamento Médico do clube.



DE LA CRUZ

Em virtude do gramado sintético do Estádio Nilton Santos, o meia foi vetado da partida desta quarta-feira (15).



SAÚL

O jogador se recupera de dores no calcanhar esquerdo e ainda não apresenta condições de jogo.

Confira a lista de relacionados

GOLEIROS: Dyogo Alves, Matheus Cunha e Rossi.

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela, João Victor, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña.

MEIAS: Carrascal, De Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araújo e Jorginho.

ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Pedro, Plata e Samuel Lino.

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Botafogo, pelo Brasileirão! #squad #BOTxFLA pic.twitter.com/SEGjHR85nw — Flamengo (@Flamengo) October 15, 2025

O clássico entre Botafogo e Flamengo acontecerá nesta quarta-feira (15), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos. A partia é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.