Filipe LuísAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 14/10/2025 20:10

Rio - Técnico do Flamengo, Filipe Luís poderá ter a volta de Erick Pulgar, que vinha se recuperando de uma fratura no pé direito, para encarar o Botafogo. Por outro lado, tem cinco possíveis desfalques. O Rubro-Negro enfrenta o Botafogo, nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Saúl, Allan e De la Cruz estão praticamente cortados da partida. O meia espanhol teve dores no tornozelo e realizou um treino parcial com o elenco, nesta terça-feira. No entanto, sua ida ao jogo não é vista com otimismo. Allan se recupera de uma fascite plantar. Já o uruguaio faz um tratamento de reforço físico e possui um problema crônico no joelho, o que pode impedi-lo de jogar no gramado sintético.

Dessa forma, existe a chance de Pulgar aparecer entre os titulares. O chileno não atua desde final de junho, na eliminação contra o Bayern de Munique, nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Léo Ortiz e Alex Sandro também estão de volta, após cumprir suspensão na última rodada. Por outro lado, Danilo e Wallace Yan não jogam. Ambos foram expulsos na derrota para o Bahia.

O Flamengo quer a vitória para seguir na cola do Palmeiras, que soma 58 pontos e é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o segundo colocado na tabela, com 55.