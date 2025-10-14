Filipe Luís ao lado de José Boto - Adriano Fontes/ Flamengo

Publicado 14/10/2025 14:31

Rio - Ainda em busca de um acordo com Filipe Luís, que tem contrato até o fim do ano, o Flamengo não mudará de ideia sobre o treinador, caso não conquiste os títulos do Brasileiro e da Libertadores. As informações são do portal "UOL".

Até o momento, em 2025, o clube carioca foi campeão da Supercopa Rei e do Estadual, foi eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes e da Copa do Brasil. Está na semifinal da Libertadores e na segunda colocação no Brasileirão.

Filipe Luís recebeu uma proposta de renovação do Flamengo que incluía um aumento salarial importante. Porém, o treinador considerou o valor abaixo de outros treinadores campeões no Brasil nos últimos anos. O novo valor definido colocaria o técnico no mesmo patamar.

As duas partes mostram otimismo com a renovação. Nas conversas iniciais, existia o desejo para prorrogar o vínculo até o fim de 2027. Além disso, o Flamengo também discute a multa rescisória para o exterior, que gira em torno de três meses do salário.

Filipe Luís foi escolhido para substituir Tite e assumiu o Flamengo em outubro do ano passado. No comando, são 71 jogos, 46 vitórias, 17 empates e oito derrotas, com 123 gols marcados e 41 sofridos. O Rubro-Negro conquistou a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Carioca no período.