Jorginho em ação pelo Flamengo diante do Vitória, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/10/2025 15:41

Rio – O Flamengo retorna da Data Fifa para encarar o Botafogo nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos. Após críticas às condições do gramado da Arena Fonte Nova, na partida contra o Bahia, a equipe terá pela frente um campo sintético. Para o volante Jorginho, atuar em gramado natural em más condições é pior que o campo que o Rubro-Negro enfrentará na próxima rodada do Brasileiro.

"Joguei (no sintético) contra o Atlético-MG. É complicado, mas se é para jogar num estádio que não tem um 'gramado', acaba sendo melhor jogar num sintético”, disse o volante em entrevista ao UOL.

Jorginho pediu uma padronização dos gramados brasileiros. Além da arbitragem, o volante ressaltou que a condição dos campos também era uma das suas dificuldades no seu retorno ao futebol brasileiro.

“Deveria, pelo menos, ter um padrão mínimo de qualidade para o espectador, para o torcedor que paga o ingresso poder ter um belo espetáculo. Com todo respeito ao último jogo agora, com todo respeito ao Bahia, que é uma grande equipe, mas o campo lá era impossível de jogar futebol”, explicou.

Jorginho terá a segunda experiência no sintético nesta quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Botafogo às 19h30, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.