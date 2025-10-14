Zico em homenagem na AlerjFoto: Alex Ramos
Alerj celebra carreira de Zico com homenagem ao ídolo do Flamengo
Ex-jogador foi agraciado nesta terça-feira (14) no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro
Jorginho vê sintético como superior a gramados ruins do futebol brasileiro
Volante do Flamengo critica a falta de padronização dos campos no Brasil
Flamengo não pensa em substituir Filipe Luís em caso de fracasso na reta final de 2025
Rubro-Negro, que luta pelo Brasileiro e pela Libertadores, negocia renovação do técnico
Flamengo bate Fluminense e conquista título estadual de vôlei feminino pela 20ª vez
Em final dramática, Rubro-Negro levou a melhor no tie-break e venceu por 3 sets a 2
Luxemburgo analisa trabalho de Filipe Luís no Flamengo: 'Falta maturidade'
Rubro-Negro ainda está na briga por dois troféus nesta temporada
Após julgamento, Bruno Henrique é multado e advertido pela Conmebol
A punição é passível de recurso, e o atacante permanece liberado para atuar nas próximas partidas
