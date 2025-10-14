Zico em homenagem na Alerj - Foto: Alex Ramos

Zico em homenagem na AlerjFoto: Alex Ramos

Publicado 14/10/2025 18:14

Rio – Ídolo do Flamengo , Zico foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta terça-feira (14). Durante visita à exposição que celebra os 75 anos do Maracanã, o ex-jogador recebeu uma medalha referente ao aniversário do estádio e uma placa em reconhecimento a sua carreira.

Em meio ao passeio pelo memorial, que reúne 437 objetos históricos do futebol do Rio de Janeiro, incluindo a última camisa usada pelo Galinho na carreira, ele defendeu a criação de um museu dedicado à história do futebol carioca.

“Viajei para muitos países e vi grandes jogadores estrangeiros falarem do sonho de jogar no Maracanã. Nosso futebol é gigante e merece mais reconhecimento. A cultura precisa de um local que seja aberto para toda a população para contar essa parte tão importante da nossa história”, disse Zico.

O ídolo do Flamengo também relembrou sua trajetória no clube: “Eu tinha duas casas, a que morava e o CT do clube. Vivi lá os melhores momentos da minha carreira. Ser referência é muito difícil porque as pessoas te idolatram, mas precisamos saber conviver com isso, mantendo os pés no chão e dando o nosso melhor”.