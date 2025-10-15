Rossi em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Rossi comemora retorno de Pulgar e vê 'reforço' para Flamengo na reta final
Jogador sofreu grave lesão no Mundial de Clubes
Flamengo liga alerta com jogadores pendurados para sequência de jogos decisivos
Rubro-Negro tem cinco atletas na berlinda para os jogos contra Botafogo e Palmeiras
Filipe Luís poderá contar com Pulgar para enfrentar o Botafogo
Por outro lado, trio do meio-campo não deve jogar e dois jogadores estão suspensos
Alerj celebra carreira de Zico com homenagem ao ídolo do Flamengo
Ex-jogador foi agraciado nesta terça-feira (14) no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro
Jorginho vê sintético como superior a gramados ruins do futebol brasileiro
Volante do Flamengo critica a falta de padronização dos campos no Brasil
Flamengo não pensa em substituir Filipe Luís em caso de fracasso na reta final de 2025
Rubro-Negro, que luta pelo Brasileiro e pela Libertadores, negocia renovação do técnico
