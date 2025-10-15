Rossi em treino do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 15/10/2025 16:24

Rio - Depois de três meses, o Flamengo terá o retorno de Erick Pulgar para a disputa do segundo turno do Brasileiro e também na reta final da Libertadores. A volta do chileno foi comemorada por Agustin Rossi, que vê a utilização do volante como "reforço" para o clube carioca.

"Obviamente, a volta do Erick nos dá muita força também nessa reta final da temporada. Ele ajuda muito. Vinha se destacando no time e sofreu a lesão, mas hoje, tê-lo de volta é muito bom para nós", disse em entrevista à "Fla TV".

O chileno se lesionou no dia 29 de junho, na derrota do Flamengo para o Bayern por 4 a 2, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O jogador sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

"É muito importante para nós, nessa sequência, contar com ele e com todo o grupo, pois vamos precisar de todos. Assim, vamos mostrar a força da equipe, que vem se preparando para este final de temporada, que será muito difícil", concluiu.