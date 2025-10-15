Filipe Luís em treino do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Filipe Luís em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 15/10/2025 10:30 | Atualizado 15/10/2025 10:34

Rio - Na reta final da temporada, o Flamengo terá uma sequência de jogos decisivos pela frente na disputa pelo título do Brasileirão. Em segundo lugar, o Rubro-Negro terá clássico com o Botafogo, nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e depois encara o líder Palmeiras, domingo (19), às 16h, no Maracanã. Porém, a extensa lista de pendurados tira o sono do técnico Filipe Luís.

O Flamengo enfrenta o Botafogo com cinco jogadores pendurados. Entre eles, dois são titulares absolutos: o volante Jorginho e o meia Arrascaeta. Além deles, ainda tem Carrascal, que se tornou titular nos últimos jogos. Por fim, a lista ainda conta com Pulgar, que retorna de lesão pendurado, e o também volante Allan, atualmente reserva.

A principal preocupação, é claro, é com o trio Jorginho, Arrascaeta e Carrascal. Os dois primeiros são peças fundamentais e titulares absolutos, enquanto o último vem agradando e conseguiu conquistar o seu espaço no time titular na sequência recente. Portanto, o Flamengo não pensa em perder nenhuma dessas peças para o confronto direto com o Palmeiras.

O Flamengo está em segundo lugar com 55 pontos, três atrás do líder Palmeiras. Ambos possuem um jogo a menos. O confronto no próximo domingo terá clima de final, já que pode decidir o rumo do campeonato na reta final. Antes, o Rubro-Negro entra em campo pressionado diante do Botafogo, já que chega de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da temporada.