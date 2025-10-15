Léo Ortiz fez o primeiro gol da vitória do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Léo Ortiz fez o primeiro gol da vitória do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 15/10/2025 20:28

Léo Pereira e Léo Ortiz, dupla de zagueiros titulares do Flamengo , apareceram em um ranking dos melhores da posição na criação de jogadas, o chamado 'defensive build-up', de acordo com estudo do CIES Football Observatory. A entidade analisou os últimos seis meses das principais ligas e formou um ranking com 100 defensores de destaque.

O Campeonato Brasileiro teve grande representatividade na lista, com Léo Pereira aparecendo no sétimo lugar, com nota 95,6 (100 sendo a pontuação máxima), e Léo Ortiz em nono, com nota 94,0.

A dupla flamenguista ficou à frente de alguns nomes da Seleção Brasileira, como Lucas Beraldo, 10º colocado (nota 93,9), e Alexsandro Ribeiro, 24º (nota 91,4).

Além disso, alguns nomes europeus também estiveram na lista, como Rúben Dias (Manchester City), Dayot Upamecano (Bayern de Munique) e Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

Os 10 melhores zagueiros em construções de jogadas

1. Rúben Dias (Manchester City): nota 100.0



2. Waldemar Anton (Borussia Dortmund): nota 98.0



3. William Saliba (Arsenal) e Gonçalo Inácio (Sporting): nota 96.8



4. Robin Le Normand (Atlético de Madrid) e Dayot Upamecano (Bayern): nota 96.0



5. Léo Pereira (Flamengo): nota 95.6



6. Jonathan Tah (Bayern): nota 95.3



7. Léo Ortiz (Flamengo): nota 94.0



8. Lucas Beraldo (PSG), Taiyo Koga (Kashiwa Reysol) e Brandon Mechele (Brugge): nota 93.9



9. Oluwatosin Adarabioyo (Chelsea): nota 93.6



10. Trevoh Chalobah (Chelsea): nota 93.5