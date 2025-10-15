Carlo Ancelotti - Yuichi Yamazaki / AFP

Carlo AncelottiYuichi Yamazaki / AFP

Publicado 15/10/2025 09:30

Rio - A CBF já tem a programação definida até a Copa do Mundo de 2026. A comissão técnica deseja observar mais jogadores na Data Fifa de novembro, definir o time em março e estreitar os laços com o torcedor brasileiro antes do embarque para os Estados Unidos. De acordo com o "ge", o departamento de seleções discute iniciar a preparação na Granja Comary e disputar um amistoso no Maracanã.

O planejamento ainda depende do sorteio dos grupos, que será realizado no dia 5 de novembro, em Washington, nos Estados Unidos. Se a Seleção cair até a chave F, a CBF planeja realizar um amistoso em solo americano. Já se cair do Grupo G em diante, terá mais tempo e aumentará as chances de disputar uma partida no Maracanã antes da Copa do Mundo de 2026.



Em novembro, a seleção brasileira disputará mais dois amistosos. Apesar da derrota para o Japão, o técnico Carlo Ancelotti reforçou que fará mais testes na próxima janela. A tendência é que, nos jogos contra Marrocos e Tunísia, que serão disputados em Londres e Paris, respectivamente, o treinador italiano convoque mais jogadores que atuam no Brasil.

Depois dos amistosos de novembro, a seleção brasileira volta a campo somente em março de 2026, nos últimos testes antes da convocação para a Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti já admitiu que pode convocar os prováveis nomes que vão disputar a competição, com o intuito de fortalecer a equipe.