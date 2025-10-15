Pedro e Filipe Luís - Adriano Fontes/Flamengo

Pedro e Filipe LuísAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 15/10/2025 23:57 | Atualizado 15/10/2025 23:58

Rio - Filipe Luís foi só elogios ao falar de Pedro na entrevista coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 3 a 0 , nesta quarta-feira (15). O atacante, que completou 300 jogos com o manto, foi o grande destaque da partida com um gol e uma assistência. De acordo com o técnico, ele "deu tudo pela equipe"

"O Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. Hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez duas semanas excelentes de treinamento, está muito bem, e o campo fala. Está em um grande momento. Esse Pedro é o que todos queremos. Quem mantém eles no campo são eles mesmos", disse o treinador.

A arbitragem também foi tema da entrevista coletiva de Filipe Luís. Afinal, o clássico também teve lance polêmico. Ainda no primeiro tempo, Luiz Araújo levou um pisão na área, mas o árbitro não assinalou o pênalti. Além disso, não houve recomendação para revisar o lance.

"O que me preocupou nos últimos jogos e me preocupa mais foi o que quão difícil é para dar uma falta a favor do Flamengo e o quão fácil contra. São vários critérios de falta iguais dentro do campo que são tomadas de formas diferentes. Isso é o que mais me tira do sério. Um toquezinho leve dentro da área é falta, mas no meio do campo uma porrada nas costas não é. Aí acaba gerando um escanteio e que teu time não saia de trás. Isso é o que mais me tira do sério", destacou Filipe Luís.

"A sensação é que 'o Flamengo não precisa dessa falta, eles conseguem, são bons'. E não estão apitando o que está falando a jogada. Isso realmente me dói. A única coisa que eu quero é como o Botafogo colocou na nota, que a gente não fale de juiz, que passem neutros durante o jogo", completou.