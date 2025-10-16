Léo Jardim brilhou na vitória do Vasco sobre o FortalezaDikran Sahagian | Vasco da Gama
Léo Jardim comemora vitória do Vasco e destaca a entrega do grupo
Cruz-Maltino atuou com um homem a menos desde a reta final do primeiro tempo
Vasco supera inferioridade numérica e vence o Fortaleza fora de casa
O Cruz-Maltino, que também contou com o brilho de Léo Jardim para conquistar os três pontos, está em nono no Brasileirão
