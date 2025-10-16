Léo Jardim brilhou na vitória do Vasco sobre o Fortaleza - Dikran Sahagian | Vasco da Gama

Publicado 16/10/2025 00:52

Léo Jardim comemorou a vitória do Vasco sobre o Fortaleza por 2 a 0 na Arena Castelão, nesta quarta-feira (15), e valorizou a entrega da equipe. O Cruz-Maltino atuou com um homem a menos desde a expulsão de Hugo Moura, na reta final do primeiro tempo. Apesar disso, Rayan e David marcaram, e a equipe conseguiu segurar a pressão do Leão do Pici.

"Eu acho que o que aconteceu aqui no final (confusão) demonstra o que foi o jogo, eu acho. Era uma guerra, era um jogo que valia muito tanto para nós quanto para eles. Isso acontece às vezes, faz parte do futebol. Fico feliz de poder ajudar, poder ajudar a equipe. O mais importante era o resultado positivo. É o que a gente veio buscar hoje. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas é ressaltar a entrega de todo mundo", disse Léo Jardim, ao 'Premiere'.

"A partir do momento que a gente ficou com um a menos, mesmo assim a gente conseguiu, mesmo que a gente tivesse que defender um pouco mais, a gente conseguiu ainda aproveitar bem os contra-ataques, conseguiu ainda aproveitar as oportunidades. Então, é ressaltar muito o poder mental dessa equipe. A parte física da equipe, que se entregou o tempo todo, correu muito, mesmo com o jogador a menos. E comemorar muito essa vitória. Fazia muito tempo que o Vasco não vencia aqui do Fortaleza. Então, é realmente um jogo muito importante, e a vitória é muito importante pra gente", completou.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 36 pontos e aparece na nona posição. O time volta a campo na segunda-feira (20), partir das 19h30, para enfrentar o Fluminense no Maracanã.