Rayan abriu o placar e chegou a 10 gols no Campeonato BrasileiroDikran Sahagian/Vasco

Publicado 15/10/2025 23:28

O Vasco não teve vida fácil, mas venceu o Fortaleza por 2 a 0 na Arena Castelão, nesta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino ficou em inferioridade numérica na reta final do primeiro tempo, já que Hugo Moura foi expulso. Apesar disso, Rayan apareceu nos acréscimos para colocar o time carioca em vantagem no placar. A etapa complementar foi de pressão do Leão do Pici, mas o Gigante da Colina segurou a pressão e conseguiu fazer o segundo gol com David.

No último lance do jogo, Bareiro, do Fortaleza, foi expulso. Após o apito final, houve uma confusão generalizada no gramado da Arena Castelão.

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 36 pontos e aparece em nono no Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz, agora, volta as atenções para a próxima rodada. O Vasco vai enfrentar o Fluminense na próxima segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã.

O jogo

O primeiro tempo começou animado na Arena Castelão. Logo nos primeiros minutos, Breno Lopes ficou cara a cara com Léo Jardim dentro da área, mas finalizou por cima do gol. O Cruz-Maltino respondeu minutos depois com uma bola na trave.

Depois desse bom momento lá e cá, o primeiro tempo voltou a ganhar emoção nos minutos finais. Isso porque Hugo Moura cometeu falta em Guzmán e foi expulso após o árbitro revisar o lance no monitor do VAR.

Apesar disso, o Vasco não se intimidou e abriu o placar nos acréscimos. Aos 49 minutos, Rayan disparou do campo de defesa, apostou corrida com o marcador, invadiu a área e finalizou forte para balançar as redes.

Já o segundo tempo foi um praticamente um jogo de ataque contra defesa. O Leão do Pici teve amplo domínio da posse de bola e pressionou bastante o Vasco, que conseguiu se segurar também por causa do goleiro Léo Jardim, que fez grandes defesas para salvar o time.

O Cruz-Maltino chegou ao ataque com perigo apenas duas vezes na etapa complementar. Na primeira, Rayan finalizou de longe, mas o goleiro fez a defesa. Na segunda, o gol saiu.



Puma Rodríguez avançou pelo lado direito e fez o cruzamento. O goleiro Brenno espalmou, e David apareceu livre de marcação para pegar o rebote. O atacante finalizo no cantinho para ampliar a vantagem do Gigante da Colina.

Ficha técnica

Fortaleza x Vasco

Data e hora: 15/10/2025, às 21h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Cartões amarelos: Gastón Ávila, Kusevic, Bareiro e Deyverson (FOR) / Philippe Coutinho e Robert Renan (VAS)

Cartões vermelhos: Bareiro (FOR) / Hugo Moura (VAS)

Gols: Rayan (0-1) (49'/2ºT) / David (0-2) (37'/ºT)

FORTALEZA (Técnico: Palermo)

Brenno; Mancuso, Brítez, Kusevic e Gastón Ávila (Deyverson); Rodrigo Santos (Rossetto), Lucas Sasha, Pochettino (Yago Pikachu) e Guzmán (Moisés); Breno Lopes e Lucero (Bareiro).

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura, Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (David), Andrés Gómez (Puma Rodríguez) e Rayan.