Sob o comando de Diniz, o Vasco quer vencer para passar a olhar de vez para a parte de cima da tabela no BrasileiroMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/10/2025 01:15

Vasco enfrentou o Fortaleza com um homem a menos desde a reta final do primeiro tempo, já que Hugo Moura foi expulso, mas soube lidar com a situação e venceu o Leão do Pici por 2 a 0 na Arena Castelão, nesta quarta-feira (15). Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz revelou que o Cruz-Maltino faz treinos com inferioridade numérica.

"Desde que eu cheguei, a gente treina muitas vezes com inferioridade numérica. Então, é um time que sabe lidar bem com situações desse tipo. E tem um entrosamento tático. Não queria abrir mão logo do Coutinho ou do Nuno, porque eu sabia que a gente, em determinado momento, teria a posse", contou Diniz.

"E não é que gente teve só contra-ataque. Em alguns momentos, mesmo com um a menos, a gente conseguiu controlar o jogo. Quando tivemos a bola no pé, conseguimos tanto dar contra-ataque quanto ter controle", completou.

Mesmo com a situação, o treinador não tirou Nuno Moreira ou Philippe Coutinho para colocar um volante. O camisa 10, aliás, participou da construção do lance do primeiro gol, marcado por Rayan. A dupla só foi substituída no decorrer do segundo tempo.

"Tanto o Nuno quanto o Coutinho são jogadores que controlam muito bem o jogo e conhecem muito bem o sistema, porque eles estão jogando de titular desde que eu cheguei aqui. Então, quando fui pro intervalo, a gente só reposicionou o time pra gente marcar num 5-3-1. E, quando tivesse a bola, ter um pouco de controle".

"Quando deu uns dez, 12 minutos, eu já vi que o Coutinho estava ficando muito sobrecarregado para ele chegar ao ataque, ter que voltar e marcar quase como com o terceiro volante, e o Nuno também. E aí eu fiz as trocas. Coloquei um jogador mais fresco, com mais saúde e com uma característica um pouco mais de mais força e velocidade", explicou o técnico.