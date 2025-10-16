Momento em que Diniz dá bronca e retira Andrés Gómez da confusão - Reprodução / Premiere

Momento em que Diniz dá bronca e retira Andrés Gómez da confusãoReprodução / Premiere

Publicado 16/10/2025 11:41

Quem mais sofreu foi Andrés Gómez, que levou bronca e um 'cascudo' do treinador.

o Diniz só faltou bater no andres gomez ali KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJJJJJJJJJJJKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/NqQ9uVKsyS — SAVASCO (@savasco_of) October 16, 2025

Durante os 90 minutos, o Gigante da Colina conseguiu superar a inferioridade numérica - Hugo Moura foi expulso ainda na primeira etapa - para conquistar o triunfo fora de casa. Com o resultado, o Vasco alcançou 36 pontos e passou a ocupar a nona posição na tabela.

Veja a confusão completa: