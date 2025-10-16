Momento em que Diniz dá bronca e retira Andrés Gómez da confusãoReprodução / Premiere

Técnico do Vasco, Fernando Diniz viralizou nas redes sociais após a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira (15), no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do apito final, os jogadores se envolveram em confusão no gramado. O comandante, então, entrou no meio da briga para retirar os cruz-maltinos e evitar punições.
Quem mais sofreu foi Andrés Gómez, que levou bronca e um 'cascudo' do treinador. 
Durante os 90 minutos, o Gigante da Colina conseguiu superar a inferioridade numérica - Hugo Moura foi expulso ainda na primeira etapa - para conquistar o triunfo fora de casa. Com o resultado, o Vasco alcançou 36 pontos e passou a ocupar a nona posição na tabela.
