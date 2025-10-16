Rayan em jogo do Vasco contra o Fortaleza - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 16/10/2025 07:30

Rio - Principal destaque do Vasco no segundo semestre, o atacante Rayan, 19 anos, voltou a balançar as redes na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0. Em grande fase, o jovem vem sendo celebrado pelos torcedores, companheiros e também pela comissão técnica do clube carioca.

"Acho que o Rayan, muito claramente, para mim é um jogador muito diferente. Considero ele talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro. É um jogador que consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10 e consegue jogar de nove com a mesma desenvoltura", disse Fernando Diniz.

Em 45 jogos, ele anotou 15 gols e deu uma assistência pelo Vasco. O bom momento tem feito com que o atacante seja avaliado por clubes do exterior e o Cruz-Maltino vem se precavendo do assédio internacional.

"É um jogador grande, canhoto, rápido, jovem, é um jogador que não precisa tomar distância da bola para chutar e chuta de qualquer distância a bola no gol. Tem muita intimidade com o gol. Um atacante completo, é um cara que para mim merece ser olhado com muito carinho pela Seleção. Porque é muito talentoso e tem um potencial gigantesco", concluiu.