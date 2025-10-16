Rayan em jogo do Vasco contra o FortalezaDikran Sahagian/Vasco
Decisivo novamente, Rayan é celebrado no Vasco: 'Mais completo do Brasil'
Atacante balançou as redes na vitória sobre o Fortaleza
Justiça autoriza Vasco recebe empréstimo de R$ 80 milhões da Crefisa
Cruz-Maltino deu como garantia 10% da SAF
Ex-dono da SAF do Vasco é alvo de denúncia por fraude e conspiração nos EUA
Promotores americanos dizem que Josh Wander prometeu mais de 350 milhões de dólares em ativos a credores, mesmo sem a 777 Partners ter o patrimônio
Súmula detalha 'confusão generalizada' em vitória do Vasco sobre o Fortaleza
Árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio também explicou as expulsões; confira
Vídeo! Diniz separa briga após vitória do Vasco e viraliza
Técnico entrou no meio da confusão para evitar punições aos jogadores do Cruz-Maltino; entenda
Após vitória, Diniz conta que Vasco faz treinos com inferioridade numérica
Hugo Moura foi expulso na reta final do primeiro tempo e deixou o Cruz-Maltino com um homem a menos
