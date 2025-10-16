José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho - Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 20:00

Rio - A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou, nesta quinta-feira (16), o Vasco receber o empréstimo de R$ 80 milhões da Crefisa, antiga patrocinadora do Palmeiras. Pelo acordo, o Cruz-Maltino deu como garantia 10% da SAF.

A decisão foi da juíza Caroline Rossy, da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O empréstimo precisou ser avaliado pelo Poder Judiciário, já que o Vasco está em recuperação judicial. Por fim, a aprovação do mesmo não precisará passar pelo Conselho Deliberativo do clube.

O principal objetivo do empréstimo é ter um alívio financeiro e pagar despesas correntes, como salários e fornecedores, durante o processo de recuperação judicial. A ideia é conseguir manter as operações em dia enquanto a recuperação judicial está em andamento.

Inicialmente, o Vasco ofereceu 20% da SAF como garantia. Porém, o administrador judicial e o Ministério Público manifestaram-se contrariamente à autorização do empréstimo nos termos inicialmente propostos. Com a redução da porcentagem para 10%, os dois deram pareceres favoráveis.