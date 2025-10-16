Josh Wander, sócio-fundador da 777, já deixou o comando da empresa em meio à crise - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 16/10/2025 18:13

O empresário norte-americano Josh Wander, sócio da 777 Partners e ex-dono da SAF do Vasco, foi denunciado nos Estados Unidos nesta quinta-feira (16) por fraude e conspiração. Segundo promotores locais, ele fraudou credores e investidores em um valor total de 500 milhões de dólares(aproximadamente R$2,7 bilhões), de acordo com o jornal 'The New York Times'.

Anteriormente, o empresário já havia sido denunciado por um esquema de fraude. A 777 Partners entrou em falência e a seguradora A-CAP passou a administrar a empresa, sendo uma das suas maiores credoras.



De acordo com a acusação, Wander havia prometido mais de 350 milhões de dólares(cerca de R$ 1,9 bilhões) em ativos como garantia a credores privados, mesmo sabendo que a 777 Partners não tinha esse valor ou já havia prometido os bens a outros credores.

O empresário americano também foi acusado de utilizar o dinheiro dos credores para outros propósitos diferentes dos prometidos, incluindo a compra de participações em clubes de futebol e gastos com uma companhia aérea controlada pela 777 Partners.



A seguradora colocou à venda todos os clubes de futebol do grupo, mas enfrenta dificuldades para encontrar investidores. No ano passado, o fundo de investimento Leadenhall entrou com uma liminar contra a dissipação de ativos da 777. Os ingleses acusaram Josh Wander e seus sócios de fraude, afirmando que a empresa servia como uma “marionete” da A-CAP, à qual deve cerca de R$ 10,1 bilhões.

Em maio de 2024, Josh Wander e Steven Pasko largaram suas funções na 777 Partners, empresa da qual eram sócios-fundadores e gerentes. No mesmo período, a companhia foi afastada da SAF do Vasco por decisão da Justiça do Rio de Janeiro.



A empresa também chegou a adquirir outros clubes, como Genoa (Itália), Standard Liège (Bélgica), Hertha Berlim (Alemanha), Red Star (França) e Melbourne Victory (Austrália), além de uma participação minoritária no Sevilla, da Espanha.