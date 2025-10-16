Jogadores entraram em conflito depois do apito final, no Castelão - Reprodução / Premiere

Jogadores entraram em conflito depois do apito final, no CastelãoReprodução / Premiere

Publicado 16/10/2025 13:43

"Informo que, após o término do jogo, houve uma confusão generalizada entre os atletas e comissões de ambas as equipes, sendo necessária a intervenção de seguranças e outros membros das comissões técnicas. Os atletas envolvidos nas agressões foram relatados no campo das expulsões", escreveu o juiz.



Ele precisou rever as imagens para expulsar Kuscevic e Pablo Roberto, ambos do Fortaleza. Antes, ao longo do confronto, Adam Bareiro já havia sido mandado para fora. Hugo Moura, do "Informo que, após o término do jogo, houve uma confusão generalizada entre os atletas e comissões de ambas as equipes, sendo necessária a intervenção de seguranças e outros membros das comissões técnicas. Os atletas envolvidos nas agressões foram relatados no campo das expulsões", escreveu o juiz.Ele precisou rever as imagens para expulsar Kuscevic e Pablo Roberto, ambos do Fortaleza. Antes, ao longo do confronto, Adam Bareiro já havia sido mandado para fora. Hugo Moura, do Vasco , foi outro que levou vermelho - logo no primeiro tempo.

Durante os 90 minutos, o Cruz-Maltino conseguiu superar a inferioridade numérica para conquistar o triunfo fora de casa. Com o resultado, alcançou 36 pontos e passou a ocupar a nona posição. Durante os 90 minutos, o Cruz-Maltino conseguiu superar a inferioridade numérica para conquistar o triunfo fora de casa. Com o resultado, alcançou 36 pontos e passou a ocupar a nona posição.

Confira as explicações de Wilton Pereira Sampaio

. Hugo Moura: "Expulso de forma direta por ter atingido com as travas da chuteira a panturrilha de seu adversário de nº10, Guzmán, com uso de força excessiva na disputa de bola. Após ser expulso, saiu de campo normalmente".



. Adam Bareiro: "Expulso por segunda advertência por conduta antidesportiva, ao atingir de maneira acintosa com o pé o seu adversário nº1, Léo Jardim, e agir de maneira provocativa com o mesmo , ambas as ações com o jogo paralisado. Após ser expulso, saiu de campo normalmente".



. Kuscevic: "Expulso após o final do jogo de forma direta por dar um soco na cabeça de seu adversário nº 85, Mateus Carvalho. Informo que não foi possível mostrar o cartão ao atleta no campo de jogo devido à confusão generalizada e o mesmo já se encontrar no vestiário. A sanção disciplinar foi informada ao capitão de sua equipe, Yago Pikachu, nº 22, na saída do campo".



. Pablo Roberto: "Expulso de forma direta após o final do jogo por acertar um soco na cabeça de seu adversário o atleta de nº88, Barros. Após essa ação, o mesmo saiu correndo de campo em direção ao seu vestiário".