Davide Ancelotti é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O técnico Davide Ancelotti analisou a derrota do Botafogo para o Flamengo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (15), pelo Brasileirão. O italiano apontou uma etapa inicial "bastante igualada" e afirmou que "o jogo acabou" após o segundo gol do Rubro-Negro. 
"A análise da partida de hoje, para mim, é um jogo na primeira etapa bastante igualada. Cometemos um erro que eles castigaram, porque é um time que tem muita qualidade, e quando você deixa oportunidade ele pode aproveitar, e aproveitaram. Depois começamos bem na segunda etapa, com uma boa oportunidade para empatar o jogo. Com o segundo gol, o jogo acabou", disse Davide Ancelotti.
Leia mais: 'Não pode destruir aquilo que foi construído', desabafa Marlon
O técnico também chamou a atenção para o problema de confiança do time quando sofre um gol. Ele ainda citou que o time não tem dificuldade para criar, mas sim para fazer os tentos.
"Temos esse problema, esse problema de confiança que cai quando tomamos um gol. Não é a primeira vez que acontece, acho que temos dificuldade em virar jogos, isso é bastante evidente, porque temos dificuldade em fazer gols", pontuou Davide Ancelotti.
"Temos dificuldade não tanto em criar oportunidades de gol, mas temos dificuldades em fazer gol. Quando vemos que o nosso artilheiro tem quatro gols, significa que é um time que joga, que compete, que defende bem e que tem problemas de gols. Vamos seguir procurando soluções para ter oportunidades melhores. Claro que, contra o Flamengo, não é fácil ter muitas oportunidades", concluiu.