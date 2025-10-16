Davide Ancelotti é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo
'Com o segundo gol, o jogo acabou', ressalta Davide depois da derrota do Botafogo
Alvinegro perdeu para o Flamengo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos
Marlon analisa ano do Botafogo e ressalta: 'Não pode destruir aquilo que foi construído'
Volante desabafou após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo
Torcida do Botafogo provoca o Flamengo: 'Tomei de quatro e pedi fair play'
Alvinegros levantaram um mosaico no Estádio Nilton Santos
Botafogo é acionado na Justiça por Bruno Lage por dívida de R$ 9 milhões
Técnico português teve rápida passagem pelo clube em 2024
Meia do Botafogo, Jordan Barrera desfalcará a Colômbia no Mundial sub-20
Jovem não enfrentará a Argentina pela semifinal do torneio, nesta quarta-feira (15)
Com Marçal, Botafogo divulga relacionados para encarar o Flamengo
Clássico será nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos
